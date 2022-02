Taccheggi e danni al supermercato U2. Il direttore: «Si è passato il limite»

Infastidiscono i clienti e non disdegnano il taccheggio. Sono tre-quattro gruppi di adolescenti o poco più, che da tempo stanno creando problemi al supermercato U2 di via Roma 135 a Cassolnovo. La situazione, che non si manifestata di recente, sta rapidamente peggiorando.

Il supermercato U2 di Cassolnovo

«Questa mattina – spiega il direttore Marco Mirci – abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri. Da tempo infatti si susseguono danneggiamenti e taccheggi. Nel caso di questi ultimi qualche volta riusciamo a sventarli, come è appena accaduto. Abbiamo cercato a più riprese di trovare un dialogo: siamo il supermercato di un piccolo paese e moltissimi residenti sono nostri clienti, è chiaro che puntiamo alla massima collaborazione. Ma la situazione ha davvero passato il segno».