Covid-19, continua la flessione della curva dell'epidemia

Sono 11.340, a fronte di 133.783 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'8,4%. I decessi sono stati 77. Continuano a calare le degenze: quelle ordinarie sono oggi 2.814 (-85) e quelle in terapia intensiva 216 (-2). La provincia di Milano conta 3.457 nuovi casi ed è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+1.547) e da quella di Bergamo (+1.052). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 618.

La situazione di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 99.522 con il tasso di positività che scende all'11,2%. Guariti e dimessi sono 201.353 mentre i posti letto occupati sono 19.000 (-324) e quelli in terapia intensiva 1.440 (-17).

Ad oggi i vaccinati sono 48.081.117 (l'81,14% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 34.428.364 persone (il 58,10% della popolazione).