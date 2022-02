Ossa ritrovate, parla il sindaco di Vigevano: «Una vicenda assolutamente vergognosa»

«C'è una palese mancanza di rispetto nei confronti dei defunti e dei loro familiari. Si tratta di una vicenda assolutamente vergognosa». Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa, interviene dopo la notizia del ritrovamento, nella giornata di mercoledì, di ossa umane – molto probabilmente resti mortali esumati– e di altri materiali di provenienza cimiteriale nelle campagne attorno alla frazione Piccolini. Una vicenda che in queste ore sta indignando la popolazione e che presenta, oltre che sul piano morale, anche delle gravi responsabilità dal punto di vista penale.

Il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa

Il primo cittadino è cauto, in attesa di conoscere quali saranno gli esiti investigativi, ma fa intendere che l'amministrazione comunale sarà decisa nell'adottare i provvedimenti necessari nel momento in cui verranno identificati i responsabili. «Aspettiamo le risultanze delle indagini, che sono ancora in corso – afferma il primo cittadino – Adotteremo le misure opportune, appena sapremo qualcosa di più su una vicenda che presenta senz'altro ancora diversi aspetti che andranno chiariti».