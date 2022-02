Il treno aggancia la culla e lo trascina via: gravissimo un neonato

La culla nella quale si trovava è stata agganciata da un vagone di un treno merci in transito alla stazione di Pavia e lo ha trascinato per almeno 20 metri, sbalzandolo e facendolo cadere sui binari. Un neonato è ricoverato da mercoledì in gravissime condizioni al policlinico San Matteo. Il bambino, nato lo scorso 16 gennaio, ha riportato gravi traumi.

Il neonato è ricoverato in prognosi riservata al policlinico San Matteo

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di mercoledì: il neonato era con i genitori in attesa del treno che li avrebbe riportati in Oltrepò. Cosa sia successo esattamente è ancora in fase di ricostruzione: forse erano troppo vicini alla striscia gialla. Di certo c’è che il treno ha agganciato la culla e l’ha trascinata via. A prestare soccorso al neonato è stato un agente della polizia ferroviaria; il piccolo è stato trasferito al reparto di Neonatologia, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.