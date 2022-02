Fuori strada in auto: una donna resta ferita

Due uscite di strada autonome sono avvenute nel primo pomeriggio a pochi minuti di distanza l'una dall'alta agli estremi opposti della città. Poco prima delle 14.30 un'automobile è finita fuori strada mentre stava percorrendo la provinciale che collega Vigevano a Gravellona all'altezza della frazione Piccolini. L'utilitaria si è “incastrata” in un canale: gli occupanti non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L'auto finita nel canale ai Piccolini

Quasi negli stessi minuti, lungo la parte esterna di via Cararola, un'automobile è uscita dalla sede stradale finendo la sua corsa in un campo adiacente. In questo caso sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, ed il personale della Croce Azzurra di Vigevano che ha trasportato la conducente, una donna di 31 anni, al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano in codice giallo.