Banda dei Rolex: la polizia locale denuncia quattro persone

Erano specializzati in furti di Rolex in particolare ad anziani che venivano avvicinati in strada. Dopo una decina di giorni di indagini, che hanno potuto contare sulla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della città e attraverso l'istituzione di posti di controllo, gli agenti della polizia locale hanno identificato e denunciato quattro persone.

Il comandante della polizia locale di Vigevano, Giuseppe Calcaterra

Gli agenti del comandante Giuseppe Calcaterra hanno inoltre individuato i veicoli utilizzati dalla banda e ne hanno fermato uno al termine di un inseguimento per le vie della città. Gli accertamenti stanno proseguendo per verificare la sussistenza di altri capi d'accusa a carico dei quattro individui tra i quali figura anche la proprietaria dell'auto fermata.