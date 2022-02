Covid-19, le degenze continuano a ridursi

Sono 93.157 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all’11,1%. I decessi sono stati 375 (ieri erano stati 433) per un totale di 148.542 vittime dall’inizio della pandemia. Si conferma il calo delle degenze: quelle ordinarie sono 18.615 (-385) e quelle in terapia intensiva sono 1.411 (-29). Guariti e dimessi sono 186.618.

In Lombardia 11.136 nuovi positivi

In Lombardia i nuovi positivi sono 11.136 (ieri sono stati 11.340) mentre i decessi sono stati 76. Il tasso di positività è all'8,6%. I ricoverati sono 2.656 (-158) di cui 214 (-2) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 25.070. In provincia di Milano i nuovi contagiati sono 3.200, in quella di Brescia 1.539 e in quella di Varese 997. In provincia di Pavia i nuovi casi di Covid-19 sono 658.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 48.295.254 persone (l’81,5% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 34.726.175 persone (il 58,60% della popolazione)