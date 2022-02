Ubriaco, minaccia i carabinieri: finisce in carcere

Era stato fermato per un controllo da una pattuglia della polizia locale ma, in evidente stato di ebbrezza, li ha minacciati e poi aggrediti fisicamente, tanto da rendere necessario richiedere il supporto dei carabinieri della stazione di Garlasco. Anche alla vista dei militari S.F., 21 anni, pregiudicato residente a Dorno, ha tentato di aggredire anche loro. A quel punto sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale.

Il ventunenne è stato processato questa mattina per direttissima

Il giovane ha trascorso la notte in camera di sicurezza e questa mattina è stato processato per direttissima. Il giudice monocratico del Tribunale di Pavia lo ha condannato alle pena di sei mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionalee e all'obbligo di firma dai carabinieri tre volte alla settimana.