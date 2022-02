Fuori strada in auto, ferito sessantanovenne

Ha perso il controllo della sua Citroen mentre stava percorrendo la provinciale che collega Mortara a Cergnago. Un uomo di 69 anni è rimasto ferito in modo non grave nel pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30. L'utilitaria è uscita dalla sede stradale, ribaltandosi in un campo adiacente.

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale che collega Mortara a Cergnago

I soccorsi sono stati rapidissimi e sul posto con i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro, sono intervenuti il personale medico del 118 e una ambulanza della Croce Garlaschese che ha provveduto a trasportare il ferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano dove è stato ricoverato in codice verde. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.