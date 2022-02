Tentata violenza sessuale di gruppo: tre arresti

Hanno tentato di abusare, dopo averla violentemente percossa con calci e pugni, di una donna di 35 anni di nazionalità ucraina che, in un momento di distrazione dei suoi aggressori, è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. I carabinieri della stazione di Bereguardo hanno fatto scattare ieri le manette ai polsi di G.S., 44 anni, I.L., 36 anni, pregiudicati rumeni e di G.B., 43 anni, loro connazionale, che risulta incensurato. Dovranno rispondere delle accuse di tentata violenza sessuale di gruppo e lesioni personali.

I tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Bereguardo

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nell'abitazione del quarantaquattrenne. Tra la donna e i tre sarebbe nato un diverbio al termine del quale la trentacinquenne ucraina è stata percossa. Poi i tre hanno tentato lo stupro, che però non è riuscito. La loro vittima è riuscita a scappare e a mettersi in salvo. L'intervento dei militari ha permesso l'arresto in flagranza dei tre individui, condotti nel carcere di Pavia. La donna invece è stata accompagnata al policlinico San Matteo dove è stata medicata: lamenta la frattura di alcune costole e quelle setto nasale. I medici l'hanno dimessa con una prognosi di 30 giorni.