Covid, in Lombardia 3116 contagi e 70 morti. L'annuncio: dall'11 febbraio stop all'obbligo delle mascherine all'aperto

In Italia sono 41247 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, con 326 morti. In Lombardia i casi segnalati sono 3116, a fronte di 44765 tamponi processati; il tasso di positività è al 6,9%. In provincia di Pavia sono 192 i nuovi contagi. Continua il calo dei ricoveri negli ospedali: nei reparti di terapia intensiva ci sono attualmente 207 pazienti (-6), mentre nei reparti ordinari sono 2558 (-24). I decessi per coronavirus in Regione segnalati nell'ultimo giorno sono 70, dall'inizio della pandemia 37713.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.055 di cui 507 a Milano città

Bergamo: 225

Brescia: 469

Como: 250

Cremona: 80

Lecco: 60

Lodi: 38

Mantova: 83

Monza e Brianza: 212

Pavia: 192

Sondrio: 35

Varese: 298

È stato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ad annunciarlo oggi (lunedì), ospite alla trasmissione Tagatà di La7: «Sono certo che da venerdì 11 febbraio cadrà l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto non solo nelle zone bianche, ma in tutta Italia. È un primo segnale di fiducia e di speranza, ma non significa non agire con prudenza». L'ordinanza sulle mascherine scade il 10 febbraio; il Governo sembra quindi essere intenzionato a eliminare l'obbligo, anche se per la decisione ufficiale occorrerà attendere ancora qualche ora.