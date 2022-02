Covid-19, i ricoveri in costante diminuzione

Sono 12.194, a fronte di 159.799 tamponi effettuati, i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,6%. I decessi sono stati 50 per un totale di 37.763 dall'inizio della pandemia. In ospedale i degenti ordinari sono 2.519 (-39) e quelli in terapia intensiva 197 (-10). La provincia di Milano conta 3.565 nuovi positivi ed è quella che segna il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+1.758) e da quella di Bergamo (+1.067). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 831.

La situazione di oggi in Lombardia

In tutto il Paese i nuovi casi sono 101.864 con 415 decessi ed il tasso di positività al 10,2%. Guariti e dimessi sono 164.915 mentre in ospedale i degenti ordinari sono 18.337 (-338) e quelli in terapia intensiva 1.376 (-47).