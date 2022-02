«Verifico il contatore», invece le ruba i soldi

Si è introdotto nella sua casa di Mezzana Bigli con il pretesto di dover effettuare un controllo ai contatori. Ma il falso tecnico era in realtà un vero truffatore. E' accaduto nel pomeriggio di ieri. Vittima del raggiro è stata una pensionata di 81 anni che, non sospettando nulla, lo ha fatto entrare e così lui, dopo averla distratta e urtata per farla cadere a terra, le ha sottratto una busta contenente denaro contante per una ammontare non quantificato.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Per fortuna le conseguenze per l'anziana sono state minime ma la donna non ha potuto opporsi al malvivente che è fuggito in qualche attimo. Non è escluso che ad attenderlo all'esterno ci fosse un complice. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Pieve del Cairo che hanno avviato le indagini.