Furto in un negozio, la polizia li arresta

Si sono introdotti in un negozio e hanno svuotato il registratore di cassa del quale si erano sbarazzato poco prima gettandolo nelle vicinanze, raccogliendo 100 euro in moneta. Il tempestivo intervento degli agenti della Volante del commissariato di Vigevano ha consentito l'arresto dei due ladri. L'episodio è avvenuto questa notte. A finire in manette sono stati due cittadini stranieri di 22 e 29 anni, entrambi senza fissa dimora.

I due ladri sono stati processati in Tribunale

Gli accertamenti hanno consentito di appurare che i due erano già stati arrestati a Vigevano per furto in abitazione. I due giovani sono stati processati questa mattina per direttissima: il giudice monocratico del Tribunale di Pavia ha convalidato l'arresto e rinviato il procedimento disponendo a carico di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere.