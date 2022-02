Covid-19, ancora giù le degenze: in un giorno -431

Sono 9.374, a fronte di 105.193 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è all'8,9%. I decessi sono stati 29 mentre si consolida il trend il calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 2.393 (-126) e quelli in terapia intensiva sono 192 (-5). In provincia di Milano i nuovi casi sono 2.808, in provincia di Brescia 1.241 e in provincia di Bergamo 836. In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 516.

La situazione oggi in Lombardia

In Italia i nuovi positivi sono 81.367 con 384 morti ed un tasso di positività all'11,1%. I decessi sono stati 384 (ieri 415) mentre guariti e dimessi sono 134.460. Scendono ancora le degenze: quelle ordinarie sono 17.932 (-405) e quelle in terapia intensiva 1.350 (-26).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 48.606.356 persone (l'82,03% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 35.576.828 persone (il 60,04% della popolazione).