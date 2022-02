Il corpo di Sara ritrovato in una palazzina abbandonata: era scomparsa dal 4 dicembre

VIGEVANO - È di Sara Lemlem Ahmed il corpo di donna ritrovato oggi pomeriggio in via Giordano, tra via Santa Maria e via Mascagni, all'interno di una palazzina abbandonata, uno dei tanti cantieri dismessi in città. Un ritrovamento casuale effettuato da dei muratori che stavano effettuando un sopralluogo. Il cadavere si trovava all'interno di quello che doveva essere il cavedio di un ascensore, al piano terra, una cavità non più profonda di 150-160 centimetri.

Era vestita con giubbotto, pantaloni e stivali, apparentemente gli stessi indumenti che la ragazza olandese 40 enne di origine eritrea indossava la sera della scomparsa, poco più di due mesi fa.

Sara Lemlem Ahmed aveva 40 anni

Da fonti investigative l'identificazione appare certa, ma si attende l'esito dell'autopsia che sarà effettuata lunedì prossimo, che dovrà stabilire le cause del decesso e la data a cui risale.

Le forze dell'ordine al lavoro oggi pomeriggio nel cantiere in via Giordano

Cosa è successo dalla sera del 4 dicembre, dopo il litigio con il convivente Corrado Mannato che sarebbe all'origine dell'allontanamento dall'abitazione di via San Giacomo? Sono le domande alle quali le indagini dovranno dare una risposta nelle prossime settimane.

Del caso si era parlato nei mesi scorsi anche alla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", che subito ha rilanciato la vicenda.