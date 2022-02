Spaccio al parco: due arresti

Ha minacciato un ufficiale della polizia locale di Rho con un piccolo coltello, cercando di guadagnare la fuga. Quando il vicecommissario Stefano Palmeri lo ha bloccato, l'uomo ha tentato di mordergli prima una mano e poi l'altra. Il 35enne è stato "placcato" e arrestato; sottoposto a perquisizione, gli sono stati trovati addosso 20 grammi di cocaina e 6 grammi di marijuana. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Insieme a lui, gli agenti del Nucleo Radiomobile hanno fermato un 29enne per spaccio in flagranza: l'uomo è stato notato dagli agenti del Comandante Antonino Frisone mentre cedeva, in cambio di 30 euro, una dose di cocaina a un cliente, quest'ultimo poi segnalato come consumatore. È accaduto ieri pomeriggio (mercoledì), mentre era in corso un controllo predisposto dal Comando di polizia locale all'interno del parco cittadino di via Legnano, dopo che erano stati segnalati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi gli arrestati, con precedenti per reati di droga, sono stati trattenuti in camera di sicurezza; il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo l'obbligo di firma per il 29enne e gli arresti domiciliari per il 35enne. Quest'ultimo è inoltre risultato essere sottoposto a quarantena obbligatoria, perché positivo al Covid.