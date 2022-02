Covid-19, il virus allenta la pressione

Sono 7.099, a fronte di 88.923 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,9%. I decessi sono stati 60 per un totale di 37.927 dall'inizio della pandemia. Continua la diminuzione dei ricoverati: quelli ordinari sono 2.161 (-111) e quelli in terapia intensiva 174 (-8). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 2.196 (849 a Milano città) riscontro che è il più alto della regione davanti a quello della provincia di Brescia (+992) e quella di Bergamo (+620). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 410.

La situazione di oggi in Lombardia

Continuano a decrescere le cifre anche a livello nazionale: oggi i nuovi positivi sono 67.152 con 334 morti e il tasso di positività che passa dall'11,1% di ieri al 10,1% di oggi. I guariti e i dimessi sono 129.293 mentre si allenta la pressione sul sistema sanitario: i degenti ordinari sono 16.824 (-530) e quelli in terapia intensiva 1.265 (-57).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 48.562.788 persone (l'81,95% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 35.799.123 (il 60,41% della popolazione).