Spacciatore tenta di fuggire sfondando con l'auto le sbarre del passaggio a livello

Hanno intimato al conducente dell'auto di fermarsi, ma l'uomo, anziché accostare, ha accelerato tentando la fuga per le vie di Cesano Maderno. È accaduto ieri sera (giovedì), intorno alle 23, durante un controllo predisposto dai carabinieri del reparto Radiomobile di Desio. Il veicolo ha proseguito fino ad arrivare in prossimità di un passaggio a livello già abbassato. Il fuggitivo ha deciso di proseguire, forzando le sbarre: l'auto, con il cambio automatico, ha continuato la sua corsa senza il conducente, che nel frattempo cercava di scappare a piedi.

I militari dell'Arma lo hanno inseguito, bloccandolo poco dopo, e recuperando nel frattempo anche una confezione di riso che avevano visto gettare fuori dal finestrino: all'interno c'era un blocco di eroina da mezzo chilo. L'uomo, un 35enne di Bovisio Masciago, era già sottoposto all’affidamento in prova per una precedente condanna per traffico di stupefacenti. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ora si trova all'interno del carcere a Monza in attesa di essere interrogato.