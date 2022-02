Rapinato e percosso sul treno

Rapinato e percosso a bordo. La disavventura capitata a un ventenne di Vigevano si è consumata ieri sera sul convoglio che dalla stazione ferroviaria di Milano Porta Genova lo riportava a casa. A bordo del vagone in quel momento quasi vuoto, nel tratto tra Porta Genova e San Cristoforo, secondo la prima ricostruzione il ragazzo è stato malmenato e derubato del monopattino. Sceso, in stato di shock, è riuscito a contattare i familiari che lo hanno raggiunto a Milano. Poi tutti insieme sono tornati a casa: una volta giunto alla stazione di Vigevano sono stati chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine.

La rapina è avvenuta nel tratto tra Porta Genova e San Cristoforo

Il ventenne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano in codice verde da un'ambulanza della Croce Azzurra. Come specifica la polizia di Stato, arrivata sul posto per una prima ricostruzione dei fatti, non è stata ancora sporta denuncia ufficiale.



(notizia in aggiornamento)