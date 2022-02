Tradito dell'uso dei social: latitante arrestato in Germania

A tradirlo è stato l’utilizzo dei social che ha consentito ai militari della Guardia di Finanza di Vercelli e ai colleghi della polizia di individuarne l’esatta posizione, a Mönchengladbach, in Germania e ne ha consentito l’arresto. Così si è chiusa una indagine durata a lungo per ricercare l’uomo che, dopo una condanna a tre anni di reclusione per usura ed estorsione commessi nel 2014, era fuggito dall’Italia.

I militari della Guardia di Finanza hanno monitorato gli spostamenti del latitante anche attraverso i social

Le prime ricerche lo avevano localizzato in Alta Valsesia da dove era riuscito a raggiungere la Svizzera e da lì si era spostato in Germania dove aveva gli appoggi necessari per assicurarsi una latitanza tranquilla. A quel punto, forse sentendosi al sicuro, si era riaffacciato ai social, che erano costantemente monitorati e così i segugi delle Fiamme Gialle e della polizia hanno potuto restringere il campo delle ricerche alla cittadina tedesca e di individuare l’auto dell’uomo. Con tutti questi elementi l’autorità giudiziaria ha emesso un mandato di arresto europeo.

L'uomo è stato accompagnato in carcere a Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Quando è stato bloccato il latitante era in possesso di documenti falsi con i quali era riuscito a muoversi attraverso l’Europa. Estradato in Italia è sbarcato all’aeroporto romano di Fiumicino e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).