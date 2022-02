Sara Lemlem, martedì l'autopsia sulla salma

L’autopsia potrà aiutare a chiarire i tantissimi dubbi. Sara Lemlem Ahmed è stata gettata dal condominio in costruzione dove è stata ritrovata? Oppure uccisa altrove, e portata lì già cadavere? O è morta da sola, in un tragico incidente senza testimoni mentre vagava confusa nella notte di Vigevano? L’esame sulla salma è previsto, salvo rinvii, per martedì.

La palazzina di via Giordano

Il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia, per ora, non vede ipotesi di reato. Il quadro potrebbe cambiare dopo l’autopsia del dottor Marco Ballardini dell’istituto di medicina legale dell’università pavese, che comprende anche gli esami tossicologici per appurare se la quarantenne, dopo la scomparsa avvenuta la sera del 4 dicembre, fosse sotto effetto di alcol o di sostanze stupefacenti. Il compagno Corrado Mannato nel frattempo è stato sentito dai carabinieri del reparto operativo di Pavia, che si occupano del caso, per avere più informazioni possibili ma senza che ci sia nulla a suo carico. Oltre alle sue ultime ore, anche la vita intera della quarantenne era avvolta dal mistero.

Sara col compagno

Il corpo di Sara, cittadinanza olandese ed origini eritree, era stato trovato nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio. Del caso si sono interessati i media non solo italiani. Il tragico epilogo è stato seguito in tempo reale da L'Informatore.