Covid-19, il virus continua a cedere terreno

Sono 1.982, a fronte di 28275 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Il tasso di positività scende al 7%. I decessi sono stati 77 per un totale di 38.076 dall'inizio della pandemia. Continua ormai da giorni il calo progressivo degli ospedalizzati: oggi i degenti ordinari sono 1.913 (-21) e quelli in terapia intensiva sono 162 (-8). Con i suoi 661 nuovi casi la provincia di Milano è quella che registra l'incremento maggiore, seguita da quella di Brescia (+313) e da quella di Varese (+180). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 119.

Il bollettino di oggi della Regione Lombardia

Il calo della curva epidemica è confermato in tutto il Paese dove oggi i nuovi contagiati dal virus sono 28.630: per trovare un dato più basso bisogna risalire allo scorso 26 dicembre. I decessi sono stati 281 ma nel computo figurano morti avvenuti nei giorni scorsi. I ricoveri ordinari sono 16.050 (-10) mentre quelli in terapia intensiva sono 1.173 (-17). Guariti e dimessi sono oggi 76.553.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 48.745.888 persone (l'82,26% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 36.180.861 persone (il 61,06% della popolazione).