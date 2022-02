Incidente sulla 494: morto centauro di Vigevano

Nel tragico incidente di ieri sera hanno perso la vita in due. A bordo della moto Triumph c'era un vigevanese, Giuseppe Mazzola, 61 anni. È stato soccorso dai paramedici arrivati un elicottero del 118 atterrato in un campo vicino. Era già in gravissime condizioni: dopo diversi minuti di manovre rianimatorie è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è morto questa mattina dopo quasi 12 ore di agonia.

La dinamica

Domenica sera alle 22 circa, in viale Leonardo da Vinci a Trezzano (che corrisponde alla statale Vigevanese), Abdelilah Chariki, un uomo di 39 anni di origine marocchina, era a bordo di un monopattino elettrico e stava raggiungendo la sua fidanzata rimasta in panne con l'auto. Indossava un giubbotto catarifrangente. Ha visto la vettura della ragazza e ha attraversato all'improvviso, venendo travolto dalla moto con a bordo Mazzola, diretta verso Milano. Sembra che l'impatto sia stato inevitabile. Il monopattino si è disintegrato, mentre il 39enne è stato trascinato per diversi metri. La moto è stata ritrovata ancora più avanti.

L'epilogo dell'incidente è tragico. Il 39enne è morto sul colpo. Giuseppe Mazzola il giorno dopo, in ospedale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Trezzano sul Naviglio, che fa parte della compagnia di Corsico.