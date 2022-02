Causa un incidente e fugge: aveva un livello alcolemico 5 volte superiore al limite

Ci ha dato dentro con l'alcol tanto che, sottoposto al test, è risultato avere valori di 5 volte superiori al massimo fissato dalla legge. Gli agenti della polizia locale di Vigevano hanno denunciato ieri S.K., 45 anni: l'uomo dovrà rispondere delle accuse di allontanamento dal luogo di sinistro e guida in stato di ebbrezza.

L'incidente è avvenuto in piazza Volta a Vigevano

Intorno alle 18, al volante della sua Ford Fiesta, era finito contro una Suzuki che era regolarmente parcheggiata a lato della carreggiata. Ma anziché fermarsi, si era dileguato a tutta velocità. Agli agenti del comando di via San Giacomo non era servito molto tempo per identificarlo e denunciarlo, sulla scorta degli elementi raccolti. All'uomo è stata ritirata la patente.