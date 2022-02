Guidava senza patente da 36 anni, fermato sull'auto di un mortarese

Da 36 anni guidava indisturbato, pur senza avere mai conseguito la patente. Un uomo di 54 anni residente a Calusco d'Adda (Bergamo) è stato fermato domenica mattina dagli agenti della polizia locale lungo la provinciale 525 in territorio di Dalmine (Bergamo). Per lui è scattata una maxi-multa da poco meno di 6 mila euro.

L'automobilista è stato controllato nella Bergamasca

Gli agenti hanno scoperto che l'auto, una Mercedes nera, priva di assicurazione, è di proprietà di un uomo residente a Mortara. Il mezzo è stato sequestrato. Il conducente, che non ha voluto rilasciare dichiarazione agli agenti, è risultato privo della patente mai conseguita. Un fatto che lascia pensare che in 36 anni di guida non sia mai stato fermato nemmeno una volta per un banale controllo.