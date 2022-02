Covid-19, continua il calo delle degenze

Il virus continua ad arretrare e si vede soprattutto nel calo diffuso delle degenze. Sono 7.757 a fronte di 107.798 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 7,1%. I decessi sono stati 33 per un totale di 38.109 dall'inizio della pandemia. Continua il calo dei degenti: quelli ordinari sono oggi 1.872 (-41) mentre quelli in terapia intensiva sono 166 (+4). Con i suoi 2.236 casi la provincia di Milano è quella che registra il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+1.090) e da quella di Bergamo (+703). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 526.

La situazione oggi in Lombardia

Il tutto il Paese sono oggi 70.852 i nuovi casi di contagio con oltre 410 mila tamponi in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 10,1%. I decessi sono stati 388 per un totale di 151.684 dal febbraio del 2020. Guariti e dimessi sono oggi 110.840 mentre i degenti ordinari sono 15.602 (-448) e quelli in terapia intensiva 1.119 (-54).

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 48.799.850 persone (l'82,35% della popolazione) mentre la terza dose è stata somministrata a 36.306,002 (il 61,27% della popolazione).