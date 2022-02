Chiedono di vedere i quadri, se ne vanno con tre tessere Bancomat

L'espediente, se non altro, è stato originale: per entrare nella casa della loro vittima, una pensionata mortarese di 72 anni, le tre truffatrici si sono presentate come appassionate d'arte intenzionate a visionare i quadri che la donna custodisce nella sua abitazione. E' accaduto domenica mattina.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

Una volta all'interno, mentre una delle delinquenti distraeva l'anziana donna, le altre due si sono impossessate di tre carte Bancomat a lei intestate, una della quali con il Pin abbinato. E per questo, una volta all'esterno, hanno effettuato un prelievo di 500 euro, il massimo consentito nella giornata e, verosimilmente, prima che la carta elettronica venisse bloccata. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.