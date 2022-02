Oggi l’autopsia di Sara Lemlem. Il cadavere ritrovato mercoledì scorso in un cantiere abbandonato

Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi (martedì) l’autopsia di Sara Lemlem Ahmed, la 40enne olandese di origini etiopi scomparsa dallo scorso dicembre e ritrovata nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio all’interno di un cantiere dismesso in via Giordano, a Vigevano. Gli accertamenti sull’identità del cadavere e sulle cause che hanno portato alla morte si sono svolti all’Istituto di medicina legale di Pavia. Per le risultanze dell’esame autoptico occorrerà attendere ancora, ma intanto si aspettano i primi riscontri, che saranno fondamentali anche per circoscrive il lasso temporale in cui è avvenuta la morte. Le analisi dovranno inoltre accertare se donna si trovasse, o meno, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in uno stato di alterazione alcolica prima di morire.

Sara Lemlem Ahmed risultava scomparsa dal 4 dicembre. Quella sera si allontanò a piedi dalla sua abitazione dopo un litigio con il suo compagno, Corrado Mannato, conosciuto quando entrambi vivevano all’estero. Fu lui, non vedendola rientrare dopo una certa ora, ad avvisare le forze dell’ordine. Le ricerche della donna, proseguite per giorni, avevano sempre dato esito negativo; anche dall’esame delle telecamere della videosorveglianza non emerse nulla.

Mercoledì sono stati alcuni operai, che si erano introdotti all’interno della palazzina per svolgere alcuni rilievi, a vedere il cadavere nel cavedio dell'ascensore in costruzione. L'area del cantiere si trova a circa 750 metri dalla casa in cui la donna viveva, meno di dieci minuti a piedi. A distanza di quasi una settimana dal ritrovamento rimangono aperte diverse ipotesi su cosa possa essere successo: la 40enne potrebbe essere rimasta vittima di un incidente, essere stata uccisa, o essersi tolta la vita. Il compagno aveva raccontato che la donna negli ultimi tempi stava attraversando un periodo difficile, che era depressa, e che era seguita da uno psicologo olandese con cui settimanalmente si sentiva nel corso di sedute in streaming.