In Lombardia 5964 nuovi casi, tasso di positività al 7,5%

Su 79372 tamponi processati, sono 5964 i nuovi casi di Covid segnalati in Lombardia nelle ultime 24 ore; il tasso di positività è al 7,5%, in leggera crescita rispetto a ieri (7,1%). In provincia di Pavia i positivi sono 366 (ieri 526). Continua a diminuire il numero dei pazienti ricoverari negli ospedali: sono attualmente 162 (-4) quelli in terapia intensiva e 1756 (-116) quelli nei reparti ordinari. I decessi per Covid in Regione nell'ultimo giorno sono stati 18, dall'inizio della pandemia 38127.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.885 di cui 796 a Milano città

Bergamo: 525

Brescia: 714

Como: 308

Cremona: 219

Lecco: 176

Lodi: 147

Mantova: 316

Monza e Brianza: 549

Pavia: 366

Sondrio: 66

Varese: 489