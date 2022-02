Doppio colpo dei ladri: bottino da quasi 30 mila euro

Hanno preso di mira due abitazioni attigue in una laterale di corso Milano. E hanno razziato gioielli e orologi per un valore complessivo di poco meno di 30 mila euro. I ladri hanno colpito nella giornata di mercoledì scorso, approfittando dell'assenza dei proprietari.

Sull'accaduto indagano i carabinieri

In un appartamento sono entrati dopo aver forzato una finestra: una volta all'interno si sono impadroniti di alcuni monili e di una ventina di orologi per un valore di 8 mila euro. Poi sono passati all'altra abitazione, nella quale si sono introdotti dopo aver manomesso la porta principale: in questo caso a sparire sono stati gioielli e diversi orologi per un bottino quantificato in 20 mila euro. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri.