Autocisterna carica di rifiuti farmaceutici invade la carreggiata opposta e prende fuoco

L'incidente si è verificato questa mattina (mercoledì) sull'autostrada A1 tra Lodi e Melegnano al Km 21, verso l'allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano. Un'autocisterna, che trasportava rifiuti farmacologici, per ragioni ancora da ricostruire, ha invaso la careggiata opposta, prendendo poi fuoco. Il conducente dell'autoarticolato è stato soccorso e portato in ospedale; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Coinvolta anche un'automobile.

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 6,40; sul posto sono immediatamente arrivate diverse squadre di vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e ora si stanno occupando delle operazioni di messa in sicurezza del tratto. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per consentire i soccorsi.

Ecco l'ultimo aggiornamento sulla viabilità fornito da Autostrade: