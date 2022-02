Tenta di colpire la moglie con una mannaia: la donna salvata dall'intervento della figlia

Ha aggredito la moglie, mentre la donna stava svolgendo le faccende domestiche, impugnando una mannaia da cucina. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso hanno arrestato sabato mattina un uomo di 67 anni: dovrà rispondere del reato di tentato omicidio aggravato. La donna, che ha riportato ferite in diversi punti della testa, non è in pericolo di vita.

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso

A scatenare l'aggressione, secondo i militari, sarebbe stata la condizione depressiva nella quale l'uomo di trovava accentuata dalla preoccupazione per una spesa imprevista necessaria per la ristrutturazione della casa. Se le conseguenze dell'accaduto non sono state ben più gravi lo si deve al tempestivo intervento della figlia della coppia che ha disarmato il padre e poi ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Il sessantasettenne è stato tratto in arresto e condotto nel carcere milanese di San Vittore.