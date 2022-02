Scontro frontale in corso Novara: muore una donna di 44 anni

Una donna di 44 anni è morta poco dopo mezzogiorno in uno scontro avvenuto lungo la provinciale che collega Vigevano a Cassolnovo nella parte più esterna di corso Novara. Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano, che sono intervenuti per i rilievi, l'utilitaria, una Micra, si è scontrata frontalmente con un furgone che arrivava dalla direzione opposta.

I vigili del fuoco hanno estratto la vittima da quello che restava della sua auto

L'impatto è stato estremamente violento e i due mezzi sono rimasti semidristrutti. Ma mentre gli occupanti del furgone non hanno riportato conseguenze particolarmente gravi, uno di essi, un uomo di 34 anni, è stato comunque trasportato al policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo da una ambulanza della Croce Garlaschese, la peggio è toccata alla conducente della Micra.

Il punto dove è avvenuto lo scontro

La donna, rimasta intrappolata nell'abitacolo, è stata estratta dai vigili del fuoco ormai priva di vita. Inutile a quel punto l'intervento dell'elisoccorso di Milano che era atterrato poco lontano. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada sono ancora in corso.