Schianto mortale in corso Novara: morta sul colpo una donna di 43 anni

La sua Nissan Micra si è scontrata con un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Domenica Lucia Cerulli, 43 anni, residente a Cassolnovo, è morta sul colpo questa mattina poco dopo mezzogiorno in un incidente avvenuto nel tratto periferico di corso Novara. Per lei non c'è stato nulla da fare: quando è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco aveva già cessato di vivere.

Lucia Cerulli, 43 anni, la vittima

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano: da quello che avrebbero riferito i due occupanti del furgone, uno dei quali è stato ricoverato in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia, l'utilitaria avrebbe invaso la corsia opposta forse a causa di un malore.