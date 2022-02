Covid-19, in una settimana 20% in meno di contagiati

Si conferma il calo della curva epidemica in tutto il Paese: oggi i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 53.662 (ieri sono stati 57.890) con il tasso di positività che scende al 10,5% su un totale di 510.283 tamponi effettuati. Il dato è del 20% più basso di quello di sette giorni fa. I decessi sono stati 314 (ieri erano stati 320) dato che ne contempla 4 avvenuti in Campania nei giorni scorsi. Prosegue anche la diminuzione delle degenze: quelle ordinarie sono 13.948 (-614) e quelle in terapia intensiva 987 (-50) con il dato che scende sotto quota mille per la prima volta dal 20 dicembre. Guariti e dimessi sono 87.472.

La situazione odierna il Lombardia

In Lombardia i nuovi contagiati sono 5.413 su 71.286 tamponi effettuati con il tasso di positività al 7,5%. I decessi sono stati 59 per un totale di 38.237 dall'inizio della pandemia. Scendono i ricoveri: quelli ordinari sono oggi 1.523 (-126) e quelli in terapia intensiva 155 (-3). La provincia di Milano conta 1.679 nuovi casi, l'incremento più rilevante della regione, seguita da quella di Brescia (+778) e da quella di Bergamo (+461). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 338.

Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale primario sono l82,4% della popolazione

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale 48.944.996 persone (l'82,6% della popolazione) e la terza dose è stata somministata a 36.633.583 persone (il 61,82% della popolazione).