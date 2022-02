Morta nello schianto, domani il funerale

Si svolgeranno domani mattina alle 10 alla chiesa dell'Immacolata in via Berruti a Vigevano i funerali di Lucia Cerulli, la donna di 43 anni morta ieri poco dopo mezzogiorno in un incidente avvenuto alla periferia della città. La sua Nissan Micra, che era diretta a Cassolnovo dove abitava, si è scontrata frontalmente con un furgone di una azienda della provincia di Ravenna e che viaggiava verso Vigevano. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118: la donna è deceduta sul posto. Uno dei due occupanti del furgone, un uomo di 34 anni, è stato trasportato al policlinico di Pavia.

Ecco ciò che è rimasto della Micra della vittima dopo l'impatto

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale di Vigevano. Al momento si stanno vagliando tutte le ipotesi, compreso il malore della quarantatreenne, circostanza che sarebbe avvalorata da quanto riferito agli agenti da uno dei due uomini che viaggiavano sul furgone: secondo la sua versione l'utilitaria avrebbe invaso la corsia opposta all'improvviso, come se la conducente avesse perso conoscenza.