In Lombardia tasso di positività stabile: sono 5231 i nuovi casi

I contagi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 5231 – di cui 318 in provincia di Pavia – a fronte di 69315 tamponi processati; il tasso di positività è stabile e si attesta al 7,55%, ieri era al 7,59%. Diminuisce complessivamente il numero di pazienti Covid ricoverati negli ospedali; sono attualmente 156 in terapia intensiva (+1), mentre nei reparti ordinari sono 1391 (-132). Sono 49 i morti per coronavirus nell’ultimo giorno in Regione, 38286 dall’inizio della pandemia.

«Lieta di poter dare questa bella notizia: tutti i parametri sono rientrati nelle soglie d’allarme, da marzo si potrà tornare in zona bianca – ha dichiarato la vicepresidente regionale e assessore al Welfare Letizia Moratti – La decisione sarà ufficializzata dalla cabina di monitoraggio del Cts il prossimo 25 febbraio. Il giusto premio per l'impegno di tutto il personale sanitario e soprattutto per il grande senso civico mostrato dai cittadini lombardi».