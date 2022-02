Esce di strada e rischia di precipitare con l’auto

L’auto ha sfondato il guard rail in legno posizionato all’altezza della curva del ponte sul Naviglio, nella zona di via Molino Vecchio, finendo la sua corsa nel dirupo. La vegetazione e gli arbusti hanno bloccato il veicolo vicino alle barriere stradali, evitando quindi che precipitasse per diversi metri. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Cerano (Novara). Al volante c’era un uomo residente a Vigevano, rimasto illeso e rintracciato nelle ore successive dai carabinieri della Stazione di Trecate a casa.

«Sono stati coinvolti gli enti preposti per il ripristino della protezione in legno – ha fatto sapere l’assessore alla sicurezza Alessandro Albanese – Temporaneamente la polizia locale di Cerano farà posizionare delle transenne per mettere il più possibile in sicurezza l'area. Si raccomanda dunque a chi transiterà su via Molino Vecchio, verso il Parco del Ticino, di prestare particolare attenzione all'altezza della curva in oggetto che appunto al momento non è delimitata dalla protezione fissa. Un ringraziamento ai carabinieri di Trecate, intervenuti sul luogo del sinistro».