In Lombardia 4303 nuovi positivi, calano ancora i ricoverati

Su 50619 tamponi processati, risultano essere 4303 i nuovi casi rilevati in Lombardia, di cui 237 in provincia di Pavia; il tasso di positività è all’8,5% (ieri 7,5%). Scende il numero dei ricoverati sia nei reparti di terapia intensiva, dove ci sono attualmente 152 pazienti (-4) sia nei reparti ordinari, dove sono 1329 (-62). I decessi per coronavirus in Regione nell’ultimo giorno sono stati 29, dall’inizio della pandemia 38315.

#20febbraio, #GiornataNazionalePersonaleSanitario, #sociosanitario, #socioassistenziale e #volontariato.



Ogni giorno i professionisti sanitari e i volontari mettono il bene degli altri al primo posto. ⁰

Grazie per il vostro impegno in difesa della nostra salute. pic.twitter.com/E80NwGYP81 — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) February 20, 2022