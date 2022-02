Incidente nella notte a Dorno: feriti due giovani di 19 e 16 anni

L’auto, una Renault Clio sulla quale viaggiavano due persone, è finita fuori strada mentre stava percorrendo la strada provinciale 19, in territorio comunale di Dorno. L’incidente, che dai primi accertamenti non avrebbe coinvolto altri mezzi, si è verificato questa notte, intorno alle 2,40 di domenica. I due giovani – alla guida un 19enne residente a Dorno e la passeggera, una ragazza di 16 anni – sono stati soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanze e un’automedica del 118, e dai vigili del fuoco.

Entrambi sono stati portati al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia in codice giallo; non sarebbero in pericolo di vita. Sul sinistro stradale sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, intervenuti per i rilievi di legge.