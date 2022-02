Pavia, esplode un colpo di pistola in pieno centro: ferito un 19enne

L’allarme è scattato intorno alle 21,40 di sabato, in una delle zone del centro e della movida di Pavia: corso Strada Nuova, vicino al ponte Coperto. All’origine dell’episodio forse una lite tra giovani finita male. Una persona avrebbe estratto una pistola, esplodendo un colpo che è andato a segno, ferendo un ragazzo di 19 anni.

Il 19enne è stato soccorso dal personale del 118 e portato con un’ambulanza al pronto soccorso policlinico San Matteo di Pavia, dove è arrivato in codice giallo; le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sono in corso le indagini della forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile. Chi ha premuto il grilletto sarebbe poi riuscito a fuggire.





Il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi (nella foto in alto) parla di episodio «inaccettabile» e chiede una maggior attenzione da parte del Governo per contrastare simili comportamenti: «Quello che è successo in Strada Nuova è semplicemente inaccettabile – dichiara attraverso un post su Facebook – Si tratta di episodi che possono succedere in qualsiasi città del mondo, ma questo non significa che debbano essere sottovalutati. Io, comunque, non ho alcuna intenzione di farlo. Si deve agire subito per far capire alle teste calde che qui non è aria per loro. Anche alla luce di quanto è accaduto, pretendo più attenzione per Pavia, a livello nazionale. Servono più uomini e più mezzi delle forze dell’ordine. Domani, in Prefettura, nell’ambito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica chiederò proprio questo. E chiederò che lo si faccia presente al Ministro Lamorgese».