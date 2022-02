Preleva 250 litri di gasolio, i carabinieri lo costringono a fuggire a mani vuote

Con un complice, che è riuscito a fuggire, si era impadronito di 250 litri gasolio prelevandoli con un tubo di gomma dai serbatoi di due mezzi agricoli e raccogliendoli in 10 taniche di plastiche. I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno arrestato nella notte tra sabato e domenica F.E., rumeno residente a Vigevano e con precedenti di polizia per furto.

L'episodio è avvenuto alla frazione Torrazza: i militari, che sono intervenuti a seguito di una segnalazione, hanno sorpreso i ladri in azione. Mentre il complice è fuggito, il rumeno è stato bloccato era arrestato. Accompagnato presso la sua abitazione è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si è celebrato oggi. L'uomo è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa con il beneficio della sospensione condizionale.