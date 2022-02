Covid-19, ancora in calo i contagi; quarta dose per gli immunodepressi gravi

Sono 24.408 i nuovi contagiati dal Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia; il tasso di positività è al 10,5%. I decessi sono stati 201 per un totale di 153.190 vittime dal febbraio di due anni fa quando si scatenò la pandemia. Guariti e dimessi sono 50.659. Tornano ad aumentare i ricoveri ordinari, ma va considerato che nel fine settimane le dimissioni diminuiscono, oggi 13.375 (+91) mentre in terapia intensiva restano 928 pazienti (-6).

Intanto una circolare emessa dal Ministero della Salute prevede la somministrazione della quarta dose ai pazienti gravemente immonodepressi a 120 giorni dal “booster”.

Il quadro in Lombardia oggi

In Lombardia i nuovo positivi sono 1.804 su un totale di 23.790 tamponi effettuati: il tasso di positività è al 7,5%. I decessi sono stati 37 per un totale di 38.352 dall'inizio della pandemia. In ospedale di ricoveri ordinari sono 1.340 (+11) e quelli in terapia intensiva 143 (-9). La provincia di Milano conta 579 nuovi casi ed è quella che registra il maggiore incremento, seguita da quella di Brescia (+300) e da quella di Monza e Brianza (+153). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 112.

Ad oggi hanno completato il ciclo vaccinale primario 49.088.343 persone (l'82,84% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 36.897.193 persone (il 62,27% della popolazione).