Ubriaco sgomma in paese: i carabinieri gli ritirano la patente

Sotto l'effetto dell'alcol sgommava con la sua auto all'interno del centro abitato di Zerbolò. Un pregiudicato di 21 anni, neo-patentato, è stato controllato dai carabinieri della Compagnia di Vigevano che, nel fine settimana, sono stati impegnati in un controllo straordinario del territorio che ha interessato in modo particolare le aree dei Comuni di Gambolò, Garlasco e Gropello. Il giovane, che si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga, è stato sanzionato per la guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Procura della Repubblica per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti legati al consumo di droga. In più i militari gli hanno ritirato la patente.

L'alcoltest ha evidenziato per entrambi gli automobilisti valori superiori ai limiti di legge

Stessa sorte è toccata anche ad un uomo di 54 anni, anch'egli pregiudicato, controllato a Zinasco: il responso dell'alcoltest ha evidenziato un tasso alcolemico di 2,53 vale a dire 5 volte il massimo consentito dalla legge. Anche nei suoi confronti i militari hanno proceduto al ritiro della patente e alla denuncia alla Procura della Repubblica.

I carabinieri hanno controllato 200 Green Pass

Complessivamente nel corso dell'attività di controllo i militari del maggiore Paolo Banzatti hanno identificato 60 persone e controllato 45 veicoli. Inoltre hanno verificato 200 Green Pass. Nel corso dell'operazione hanno segnalato alla prefettura di Pavia un egiziano ventenne, pregiudicato, che è stato trovato in possesso di 7,5 grammi di hashish.