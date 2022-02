Incosciente nell'abitacolo distrutto: venticinquenne salvato dai carabinieri

Con la sua Alfa Romeo Mito è finito contro il muro esterno della casa di riposo di Mezzana Bigli ed era rimasto intrappolato, privo di coscienza, nell'abitacolo. A salvare la vita ad un venticinquenne, nella nottata di giovedì, sono stati due carabinieri della stazione di Pieve del Cairo che, arrivati sul posto, notavano il ragazzo nell'abitacolo e un principio di incendio che si stava sviluppando nella zona del motore.

Il venticinquenne è stato accompagnato al policlinico San Matteo di Pavia

Domate le fiamme con un estintore,i militari hanno rimosso una parte del cruscotto e tagliato le cinture di sicurezza, riuscendo così ad estrarre il conducente dell'auto e ad affidarlo al personale medico del 118 giunto nel frattempo che ne ha disposto il trasferimento al policlinico San Matteo di Pavia dove il ragazzo è stato ricoverato. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla definitiva messa in sicurezza della zona. Sono invece ancora in corso gli accertamenti per verificare l'esatta dinamica dell'incidente.