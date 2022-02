Si scontra con un'auto, ciclista gravissimo

Un ciclista di 24 anni è rimasto ferito in modo molto grave in un incidente avvenuto poco prima delle 14 nei pressi dell'incrocio tra via Montebello e via Morosini, alle spalle del centro commerciale “Il Ducale” di viale Industria, in una zona che in passato a più riprese, è stata teatro di altri sinistri stradali.

Gli agenti della polizia locale di Vigevano durante i rilievi del sinistro

Per cause che sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, che sono intervenuti sul posto con il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano, il ciclista, che era in sella ad una mountain bike, si è scontrato con una Opel Crossland.

L'incidente è avvenuto poco prima dell'incrocio tra via Montebello e via Morosini

L'impatto è stato violentissimo: il ciclista è finito contro il parabrezza, che è andato in frantumi, e poi è caduto a terra. Subito soccorso è stato trasportato in codice rosso al policlinico San Matteo di Pavia.