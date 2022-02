Covid-19, in Italia tasso di positività sotto al 10%: non accadeva da dicembre

Sono 60.029 i nuovi positivi al Covid-19 che si sono registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di un numero di tamponi quasi triplicato rispetto a ieri. Il tasso di positività scende dal 10,5% al 9,9%: è la prima volta nel 2022 che scende sotto il 10%. I decessi sono stati 322 per un totale di 153.190 dall'inizio della pandemia. Scende ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva (896, -32) e quelli ordinari sono 13.076 (-299).

Questa la situazione oggi in Lombardia

In Lombardia i contagiati sono 7.146 a fronte di 97.127 tamponi effettuati (il totale dall'inizio della pandemia supera i 32 milioni e mezzo) con il tasso di positività al 7,3%. I decessi sono stati 53 per un totale di 38.405 dall'inizio della pandemia. Calano le degenze: quelle ordinarie sono oggi 1.272 (-68) e quelle in terapia intensiva sono 137 (-6). La provincia di Milano è di gran lunga quella che registra l'incremento maggiore (+2.140), seguita da quella di Brescia (+893) e da quella di Varese (+723). In provincia di Pavia i nuovi casi di contagio sono 379.

Ad oggi hanno completato il ciclo primario di vaccinazione 49.129.546 persone (l'82,91% della popolazione) mentre la dose “booster” è stata somministrata a 36.992.247 persone (il 62,43% della popolazione).