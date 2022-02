La discussione al pub degenera in rissa: quattro denunciati

Hanno avuto una discussione, nata per banali motivi, all'interno di uno dei locali della “movida” cittadina che è presto degenerata in rissa. Quattro giovani sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali e rissa in seguito a quanto accaduto giovedì scorso. Secondo gli elementi raccolti dai militari, che hanno ascoltato i presenti al fatto e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, tutto sarebbe nato da un diverbio tra un operaio di 27 anni residente in provincia di Sondrio ed un impiegato ventenne di Vigevano, al quale si sarebbero presto unite le fidanzate, un'operaia di vent'anni e una studentessa di 17 anni, entrambe residenti in città.

Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Vigevano

La diciassettenne vigevanese ha fatto ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano che l'hanno dimessa con una prognosi di 10 giorni; gli altri due ragazzi sono stati invece medicati al Pronto soccorso dell'ospedale di Morbegno (Sondrio) dal quale sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 4 e 7 giorni.