In moto contro un'auto: muoiono due centauri

Due motociclisti, Valerio Pellegrini, 65 anni di Candia e Angiolino Pedersani, 68 anni di Caresana (Vercelli) ma con stretti legami con il centro lomellino, sono morti questa sera intorno alle 19 in un terribile incidente avvenuto lungo la provinciale 4 che collega Caresana a Pezzana, nel Vercellese. Con le loro moto di grossa cilindrata si sono schiantati contro una Nissan Micra condotta da un ventottenne di Pezzana che è rimasto ferito in modo lieve. L'esatta dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri e dagli agenti della polizia stradale.

Valerio Pellegrini, 65 anni di Candia, una delle due vittime

Un terzo motociclista, che si trovava più indietro, è rimasto illeso. I tre avevano deciso di sfruttare la giornata quasi primaverile per godersi il primo caldo di fine inverno. Con le loro moto, Pellegrini aveva acquistato la sua da poco, si erano messi in strada. E al momento del sinistro stavano rientrando. In quel punto la provinciale è particolarmente stretta e tortuosa: e lì è accaduto qualcosa che non è ancora chiaro. Una delle due moto è finita sotto la Micra, l'altra una quindicina di metri più lontano, in un campo. Per i due centauri non c'è stato scampo.

L'incidente è avvenuto tra Caresana e Pezzana, al confine tra il Vercellese e la Lomellina

Valerio Pellegrini era in pensione da qualche anno. Aveva lavorato a lungo alla Autotrasporti Francese e poi alla Riso Gallo. La salma, come quella dell'amico che era con lui, è stata trasferita all'obitorio di Vercelli a disposizione dell'autorità giudiziaria. La data dei funerali non è stata ancora fissata.